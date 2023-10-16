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استشهاد 49 فلسطينيا معظمهم نساء وأطفال اليوم الاثنين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 11:19     الفئـة : دولــي

غزة (فلسطين) - استشهد 49 فلسطينيا معظمهم نساء وأطفال, اليوم الاثنين, في سلسلة غارات شنها الاحتلال الصهيوني, في عدوانه المتواصل على قطاع غزة, لليوم العاشر على التوالي, حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة, أن 30 فلسطينيا استشهدوا إثر قصف الاحتلال الصهيوني لمنازل في مدينة خان يونس, وفي حي الأمل غربا, مضيفة أن 16 فلسطينيا استشهد من بينهم أطفال, جراء قصف منزل على رؤوس ساكنيه في مخيم النصيرات, إلى جانب استشهاد 3 آخرين وإصابة العشرات في قصف منزل بمخيم جباليا شمال القطاع.

 ويشار إلى أنه يتواجد ما يفوق 1000 مفقود تحت أنقاض المباني التي دمرتها طائرات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة المحاصر, وهم ما بين شهيد ومصاب.

وفي سياق الممارسات الوحشية والتعسفية للكيان الصهيوني, أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في القدم, خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وجدير بالتذكير, أن وزارة الصحة الفلسطينية, أعلنت صباح اليوم الاثنين, عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة إلى 2808 شهيدا, وبلوغ عدد الجرحى نحو 10950 شخصا, منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

كلـمات مفتـاحيــة :
استشهاد 49 فلسطينيا معظمهم نساء وأطفال اليوم الاثنين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 11:19     الفئـة : دولــي   شارك

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