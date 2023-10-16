صندوق الأمم المتحدة للسكان : 50 ألف إمرأة حامل في غزة بلا خدمات صحية أساسية

و أضاف الصندوق في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقا) : "50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية. 5500 منهن سوف يلدن خلال شهر أكتوبر الجاري".

و أكد الصندوق أن هؤلاء النساء "يحتجن إلى رعاية صحية وحماية عاجلة", وحث جميع الأطراف على "التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

و قال مدير الصندوق دومينيك ألين, أن "هؤلاء النساء الحوامل, اللاتي نشعر بقلق بالغ بشأنهن, ليس لديهن مكان يذهبن إليه", مؤكدا أنهن يواجهن تحديات "لا يمكن تصورها".