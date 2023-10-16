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قوات الإحتلال تعتقل 24 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:57     الفئـة : دولــي

الضفة الغربية (فلسطين) - إعتقلت قوات الإحتلال الصهيوني يوم الإثنين 24 فلسطينيا من بيت لحم و رام الله و البيرة و نابلس ومن شمال غرب سفليت بالضفة الغربية المحلتة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

فقد إعتقلت قوات الإحتلال 10 مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم و هم حسام محمد أبو دية (48 عاما) و رياض طلال العمور (21 عاما) و محي الدين محمد صومان (25 عاما) و محمد عدنان شواوره (20 عاما) و كريم أحمد عياد (67 عاما) و سعد محمد العصا (48 عاما) و الشقيقين ليث نبهان نصر الله (25 عاما) و وسيم (18 عاما) و نضال أحمد سالم أبو جلغيف (50 عاما), تم اعتقال هؤلاء بعد مداهمة منازلهم و تفتيشها.

و أضافت (وفا) أن قوات الإحتلال إعتقلت أيضا الصحفي معاذ ابراهيم عمارنة (36 عاما) من خميم الدهيشة جنوبا بعد تفتيش منزله بعد دهم منازله و تفتيشه مشيرة الى أن هذا الاخير كان قد فقد احدى عينيه قبل ثلاثة أعوام بعج اصابته برصاص قوات الاحتلال خلال تغطية أحداث.

و من البيرة اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 فلسطينيين وهم مصطفى الخواجا و مجد نافع و طارق زياد حامد (28 عاما) وموسى عودة حامد (22عاما) و عناد البرغوثي و أصيل البرغوثي  و أسامة بعيرات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى و بلدات شمال رام الله و غربها و داهمت عدة منازل في كفر عين و دير غسانة و برهام و بيت ريما و النبي صالح و عابود و بيتونيا.

و إعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم أربعة شبان خلال اقتحامها بلدة قراوة بني حسان شمال غرب سفليت. و ذكرت مصادر محلية وفق (وفا) بان المعتقلين هم :سعيد ربحي مرعي و قصي مهند مرعي و موسى محمود ريان و بدربهاء الدين.

و في محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم ثلاثة فلسطينيين عند مداهمة منازلهم و تفتيشها.

آخر تعديل على الإثنين, 16 أكتوير 2023 10:37
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قوات الإحتلال تعتقل 24 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:57     الفئـة : دولــي   شارك

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