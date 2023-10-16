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استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال و اصابة ثلاثة آخرون في طولكرم و أريحا

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:56     الفئـة : دولــي

 

الضفة الغربية (فلسطين) - استشهد شابان فلسطينيان و أصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في طولكرم و أريحا بالضفة الغربية المحتلة ، بحسب  ما أفادت وكالة الانباء اليوم الاثنين.

ففي طولكرم استشهد رامي بلال حسان من العمر (33 عاما)، اليوم الاثنينأصيب بالرصاص الحي في الرأس، خلال مروره بمركبته غرب مدينة طولكرم، وذلك يوم الجمعة الماضي، حسب ما نقلت (وفا) عن مصدر طبي.

و بارتقاء حسان يرتفع عدد شهداء طولكرم منذ الجمعة /الماضي/ إلى ثمانية شهداء.

كما استشهد شاب و أصيب ثلاثة أخرون بالرصاص الحي الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بجنوب أريحا.

و نقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية بان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر و اندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي و قنابل الغاز السام ما أدى الى استشهاد الاسير المحرر معين دامو (21 عاما) و اصابة ثلاثة آخرين أحدهم وصفت اصابته خطيرة.

و أضافت أن الشهيد دامو، كان قد أصيب بعدة أعيرة نارية و رصاصة في الرأس من مسافة الصفر ، وهو قرب مسجد بالمخيم.

و اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من المخيم.

كلـمات مفتـاحيــة :
استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال و اصابة ثلاثة آخرون في طولكرم و أريحا
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:56     الفئـة : دولــي   شارك

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