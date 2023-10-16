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الولايات المتحدة : مقتل طفل فلسطيني في شيكاغو بـ 26 طعنة وإصابة والدته

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:50     الفئـة : دولــي

واشنطن - قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا من ولاية /إلينوي/ طعن طفلا مسلما 26 طعنة وأرداه قتيلا، في حين أصاب والدته بجروح خطيرة، وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين.

و اتهمت الشرطة الرجل (71 عاما) بإرتكاب جريمة كراهية ضد الطفل (6 سنوات) وأمه (32 عاما).

و قال قائد شرطة مقاطعة "ويل" في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "تمكن المحققون من تحديد أن كلتا الضحيتين في هذا الهجوم الوحشي كانتا مستهدفتين من قبل المشتبه به بسبب كونهما مسلمين.

و عثر الضباط على الضحيتين في وقت متأخر من صباح أول أمس السبت في منزل ببلدة بلينفيلد، على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوب غرب شيكاغو.

و قال مكتب قائد الشرطة إن الصبي الذي أعلن وفاته في المستشفى، تعرض للطعن 26 مرة بسكين عسكري كبير، بحسب ما جاء في تشريح الجثة يوم أمس الأحد.

و أصيبت المرأة بأكثر من 12 طعنة في جسدها، وبقيت في المستشفى، لكن حالتها مستقرة.

و قالت الشرطة إنه تم العثور على الرجل المشتبه به بارتكاب الجريمة، السبت، "جالسا في الخارج على الأرض بالقرب من ممر المنزل" ومصابا بجرح في جبهته.

و كان المتهم رهن الاحتجاز، الأحد، في انتظار المثول أمام المحكمة. ووجهت له الشرطة اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية، والضرب العنيف بسلاح فتاك.

و وصفت منظمة الحريات المدنية الإسلامية الجريمة بأنها "أسوأ كابوس"، وأنها جزء من ارتفاع مثير للقلق في مكالمات الكراهية ورسائل البريد الإلكتروني منذ اندلاع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

آخر تعديل على الإثنين, 16 أكتوير 2023 12:16
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الولايات المتحدة : مقتل طفل فلسطيني في شيكاغو بـ 26 طعنة وإصابة والدته
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:50     الفئـة : دولــي   شارك

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