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إستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف صهيوني لمنزل في مدينة خان يونس

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:45     الفئـة : دولــي

 

غزة (فلسطين) - إستشهد أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة في قصف لطارات الإحتلال الصهيوني ليلة الأحد إلى الإثنين، إستهدف منزلا في خان يونس بقطاع غزة، بحسب ما أفادت و كالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و أوضحت الوكالة نقلا عن مصادر محلية أن طائرات الإحتلال شنت غارة بعدة صواريخ على منزل في منطقة قيزان النجار في ميدنة خان يونس يسكنه عدد من النازحين من شمال غزة، أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل، و إسشتهاد 4 مواطنينن بينهم طفلة.

و أضافت أن العديد من المواطنين و هم من نفس العائلة مازالوا تحت الركام.

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إستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف صهيوني لمنزل في مدينة خان يونس
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:45     الفئـة : دولــي   شارك

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