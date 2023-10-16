إستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف صهيوني لمنزل في مدينة خان يونس

و أوضحت الوكالة نقلا عن مصادر محلية أن طائرات الإحتلال شنت غارة بعدة صواريخ على منزل في منطقة قيزان النجار في ميدنة خان يونس يسكنه عدد من النازحين من شمال غزة، أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل، و إسشتهاد 4 مواطنينن بينهم طفلة.

و أضافت أن العديد من المواطنين و هم من نفس العائلة مازالوا تحت الركام.