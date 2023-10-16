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المالكي يطالب فرنسا بالضغط على الإحتلال الصهيوني لوقف عدوانه

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:38     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين) - طالب وزير الخارجية و المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، فرنسا بضرورة الضغط على الإحتلال الصهيوني لوقف عدوانه فورا و السماح بدخول الاإحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تسلم المالكي أمس الاحد نسخة من أوراق اعتماد القنصل العام الفرنسي الجديد نيكولا كاسيانيدس, في مقر الوزارة بمدينة رام الله, حسب ما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

و ذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الفلسطيني أطلع القنصل الفرنسي "على مجريات العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، وانتهاكات و جرائم قوات الاحتلال و ميليشيات المستعمرين المسلحة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ببما في ذلك القدس الشرقية".

و أضافت أن المالكي اكد على "ضرورة أن تلعب فرنسا دورا أساسيا و محوريا من خلال اتحاد الاوروبي لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة".

و أعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن "خيبة أمله من المجتمع الدولي الذي مازال يكيل بمكيالين، حيث بنت الكثير من الدول مواقفها على الاخبار الكاذبة التي اصدرها الاحتلال دون التحقق منها، في الوقتذاته لم تشاهد تلك الدول ما يحدث في قطاع غزة "وفق (وفا).

و أكد أن استهداف الاحتلال الصهيوني للمدنيين يعتبر جرمية حرب و جريمة ضد الانسانية، و قال "يجب أن تكون الاولوية الآن هي انقاذ حياة الاطفال و النساء و ادخال الاحتياجات الطبية للمستشفيات التي توقف بعضها عن العمل و استقبال المزيد من الجرحى.

و أضاف المالكي أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني هو أبشع أشكال الابادة الجماعية، تتمثل في قتل و تدمير و تهجير المدنيين العزل. 

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المالكي يطالب فرنسا بالضغط على الإحتلال الصهيوني لوقف عدوانه
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:38     الفئـة : دولــي   شارك

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