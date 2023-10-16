شهداء وإصابات في غارات عنيفة لطائرات الإحتلال الصهيوني على مدينة غزة

غزة (فلسطين) - إستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء غارات عنيفة شنتها طائرات الإحتلال الصهيوني على مدينة غزة مساء أمس الأحد.

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال شنت أكثر من 10 غارات الليلة قصفت خلالها بعدة صواريخ منازل و بنايات في /تل الهوا /جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، مشيرة إلى أن مركبات الإسعاف تواجه صعوبة في التوجه لمكان الهجوم بسبب القصف المتواصل. و أضافت أن عشرات المواطنين أخلوا المباني والمنازل المجاورة لمكان القصف، بسبب الأضرار الكبيرة التي أحدثها في بيوتهم، إضافة إلى تخوفهم من استهداف المنازل والأبراج السكنية في أي لحظة، لافتة إلى تصاعد سحب اللهب والدخان من الأماكن المستهدفة في المنطقة.

و كانت أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية مياء امس الاحد جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، أشارت الى 2726 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصابة نحو 10800 بجروح متفاوتة، فيما أعلنت مستشفيات في قطاع غزة شطب أكثر من 50 عائلة بشكل كامل من السجل المدني جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها في عدد من مدن ومخيمات القطاع.

كما نقلت (وفا) عن الدفاع المدني أن أكثر من 1000 شخص مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الصهيوني المتواصل في مختلف أنحاء القطاع.