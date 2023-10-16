Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

شهداء وإصابات في غارات عنيفة لطائرات الإحتلال الصهيوني على مدينة غزة

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:26     الفئـة : دولــي
شهداء وإصابات في غارات عنيفة لطائرات الإحتلال الصهيوني على مدينة غزة

 

غزة (فلسطين) - إستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء غارات عنيفة شنتها طائرات الإحتلال الصهيوني على مدينة غزة مساء أمس الأحد.

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال شنت أكثر من 10 غارات الليلة قصفت خلالها بعدة صواريخ منازل و بنايات في /تل الهوا /جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، مشيرة إلى أن مركبات الإسعاف تواجه صعوبة في التوجه لمكان الهجوم بسبب القصف المتواصل.

و أضافت أن عشرات المواطنين أخلوا المباني والمنازل المجاورة لمكان القصف، بسبب الأضرار الكبيرة التي أحدثها في بيوتهم، إضافة إلى تخوفهم من استهداف المنازل والأبراج السكنية في أي لحظة، لافتة إلى تصاعد سحب اللهب والدخان من الأماكن المستهدفة في المنطقة.

و كانت أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية مياء امس الاحد جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، أشارت الى 2726 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصابة نحو 10800 بجروح متفاوتة، فيما أعلنت مستشفيات في قطاع غزة شطب أكثر من 50 عائلة بشكل كامل من السجل المدني جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها في عدد من مدن ومخيمات القطاع.

كما نقلت (وفا) عن الدفاع المدني أن أكثر من 1000 شخص مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الصهيوني المتواصل في مختلف أنحاء القطاع.

كلـمات مفتـاحيــة :
شهداء وإصابات في غارات عنيفة لطائرات الإحتلال الصهيوني على مدينة غزة
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:26     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.16

صندوق الأمم المتحدة للسكان : 50 ألف إمرأة حامل في غزة بلا خدمات صحية أساسية

23.10.16

قوات الإحتلال تعتقل 24 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية

23.10.16

استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال و اصابة ثلاثة آخرون في طولكرم و أريحا

23.10.16

إستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف صهيوني لمنزل في مدينة خان يونس

23.10.16

المالكي يطالب فرنسا بالضغط على الإحتلال الصهيوني لوقف عدوانه

23.10.16

إستشهاد 7 أفراد من طواقم الدفاع المدني الفلسطيني بقصف صهيوني جنوب غرب غزة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.11

كرة القدم (مقابلة ودية) الجزائر/ الرأس الاخضر: تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الديناميكية…

23.10.12

الأمم المتحدة: السفير عمار بن جامع يفحم ممثل المغرب

23.10.12

المجلس الشعبي الوطني : استئناف جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

23.10.12

الدورة ال6 للحوار الإستراتيجي الجزائري-الأمريكي : الجزائر و واشنطن تجريان "محادثات معمقة"

23.10.12

رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب مستشارين لدى رئيس الجمهورية

23.10.12

مجلس الأمة يشارك بالقاهرة في إجتماعي لجنة فلسطين للبرلمان العربي