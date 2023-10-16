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فلسطين : قوات الإحتلال تعتقل 12 مواطنا فلسطينيا بينهم سيدة ثمانينية من القدس المحتلة

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:03     الفئـة : دولــي

القدس المحتلة - إعتقلت قوات الإحتلال الصهيوني مساء يوم الأحد، 12 مواطنا فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة و أحيائها، بينهم سيدة ثمانينية و فتاة.

و ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمادة صيام من منزله في حي واد الجوز بالقدس المحتلة و السيدة الثمانينية أم وليد قراعين و نجلها وليد من حي وادي الحولة ببلدة أسوان جنوب المسجد الاقصى، بعد مداهمة منزلها و تفتيشه.

كما اعتقلت الطفل يوسف أبو تايه من البلدة ونصبت حاجزا عسكريا لتفتيش المركبات في حي بئر أيوب.

و من مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة صفاء الرشق، من بلدة العيوية المحاذية للمخيم اعتقلت المواطن موسى جبريل.

كما أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على أسر ستة مواطنين من بلدة الطور شرق القدس.

آخر تعديل على الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:29
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فلسطين : قوات الإحتلال تعتقل 12 مواطنا فلسطينيا بينهم سيدة ثمانينية من القدس المحتلة
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:03     الفئـة : دولــي   شارك

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