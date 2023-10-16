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وزير الخارجية الفلسطيني يطالب إيطاليا بإدانة العدوان الصهيوني على قطاع غزة

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 08:59     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين) - طالب وزير الخارجية و المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إيطاليا بإدانة العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تسلمه أوراق اعتماد اقنصل العام ايطالي دومينكو بيلاتو, يوم الأحد في مقر الوزارة بمدينة رام الله, حسب ما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

و أوضحت الوكالة ان المالكي أطلع القنصل الايطالي على خطورة الوضع الراهن و العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، مشيرا الى أن ما يحدث من قتل و تدمير و تهجير للمدنيين العزل هي مؤشرات لابادة جماعية، اضافى الى الاعتداءات و قصف المستشفيات و المساجد و مدارس الاونروا.

و أشار الى التصعيد الحاصل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية من اعتداءات المستعمرين المسلحين على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال و تشجيع من وزراء صهاينة.

و  أضافت أن المالكي لفت الى أن الاحتلال الصهيوني "بأفعاله هذه، يشن حربا على الفلسطينيين المدنيين في غزة، مؤكدا ضرورة تدخل المجتمع الدولي لانهاء هذا العدوان الكارثي على أبناء شعبنا".

و طالب وزير الخارجية الفلسطيني، ايطاليا بضرورة "تقديم المساعدات الطبية للجرحى و العمل على انشاء مستشفيات ميدانية لعدم اتساع المستشفيات الحالية لاعداد جديدة من الجرحى اضافة الى قيام الاحتلال بقصفها و المطالبة باخلائها".

و أعرب عن أمله في أن تضغط ايطاليا في اجتماع الاتحاد الاوروبي المقبل، "لوقف اطلاق النار النار و توفير الكهرباء و الماء و الاحتياجات الطبية لأهالي غزة "حسب وكالة الانباء الفلسطينية.

و ذكرت الوكالة أن بيلاتو قدم من جانبه "أحر التعازي و المواساة" لضحايا العدوان الصهيوني على غزة مؤكدا ان بلاده "تصب كل اهتمامها في هذه القضية و تقوم ببذل جهود دبلوماسية كبيرة لتهدئة الاوضاع، كما تبحث اماكنية تقديم المساعدات الطبية لاهل قطاع غزة".

آخر تعديل على الإثنين, 16 أكتوير 2023 09:28
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وزير الخارجية الفلسطيني يطالب إيطاليا بإدانة العدوان الصهيوني على قطاع غزة
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 08:59     الفئـة : دولــي   شارك

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