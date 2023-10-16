الأونروا تؤكد أن غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة

القدس - أكدت وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الأحد، أن الغارات الصهيونية على قطاع غزة كشفت عن "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

و قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازارني في تصرحات للصحافيين، اليوم "لم يسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة،ولا لتر من الوقود الى قطاع غزة خلال الايام الثمانية الماضية".

و حذر من "كارثة انسانية غير مسبوقة "تجري في الاراضي الفلسطينية جراء العدوان الصهيوني.

و لفت لازارني الى "دق ناقوس الخطر لانه اعتبارا من اليوم، لم يعد زملائي في الاونرو في غزة قادرين على تقديم المساعدة الانسانية".

و ياتي تحذير المفوض العام للأونروا في وقت يواصل الاحتلال الصهيوني اليوم الاحد عدوانه على قطاع غزة و الضفة الغربية المحتلة لليوم التاسع على التوالي مخلفا 2726 شهيدا و 10800 مصابا وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.

كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الدفاع المدني, أن أكثر من 1000 شخص مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الصهيوني المتواصل في مختلف أنحاء القطاع.