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فلسطين : 2726 شهيدا ونحو 10800 جريحا جراء العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 08:25     الفئـة : دولــي
فلسطين : 2726 شهيدا ونحو 10800 جريحا جراء العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية

رام الله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء يوم الأحد، عن إرتفاع حصيلة عدوان الإحتلال الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لليوم التاسع على التوالي، إلى 2726 شهيدا  و إرتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10800.

و أوضحت "الصحة",  في بيان صحفي, وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا", أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2670, أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9600, فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 56 والجرحى إلى أكثر من 1200.

و في ذات السياق, أفادت "وفا", نقلا عن مستشفيات القطاع, بأن أكثر من 50 عائلة شطبت بشكل كامل من السجل المدني, جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها, في عدد من مدن ومخيمات القطاع.

و بحسب الدفاع المدني, فإن أكثر من 1000 شخص مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الصهيوني المتواصل في مختلف أنحاء القطاع.

و يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي, بقصف عنيف من الطيران الحربي, والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية.

آخر تعديل على الإثنين, 16 أكتوير 2023 08:49
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فلسطين : 2726 شهيدا ونحو 10800 جريحا جراء العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 08:25     الفئـة : دولــي   شارك

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