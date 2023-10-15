الجيش الصحراوي يستهدف مواقع جديدة لقوات الاحتلال المغربي بقطاع امكالة

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) عن البيان, أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بقصف عنيف ومركز تخندقات قوات الاحتلال بكل من منطقة امكلي الدشرة بقطاع امكالة مرتين متتاليتين, ومنطقة امكلي اتشاطارا بقطاع امكالة.
وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمنطقة لعكد, حسب ذات البيان.
وتشير وزارة الدفاع الصحراوية الى أن هجمات الجيش الصحراوي "تتوالى, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات" على طول الجدار الرملي.