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الجيش الصحراوي يستهدف مواقع جديدة لقوات الاحتلال المغربي بقطاع امكالة

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 19:53     الفئـة : دولــي
الجيش الصحراوي يستهدف مواقع جديدة لقوات الاحتلال المغربي بقطاع امكالة

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع امكالة مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات, حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية اليوم الأحد في بيانها العسكري رقم 895.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) عن البيان, أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بقصف عنيف ومركز تخندقات قوات الاحتلال بكل من منطقة امكلي الدشرة بقطاع امكالة مرتين متتاليتين, ومنطقة امكلي اتشاطارا بقطاع امكالة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمنطقة لعكد, حسب ذات البيان.

وتشير وزارة الدفاع الصحراوية الى أن هجمات الجيش الصحراوي "تتوالى, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات" على طول الجدار الرملي.

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الجيش الصحراوي يستهدف مواقع جديدة لقوات الاحتلال المغربي بقطاع امكالة
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 19:53     الفئـة : دولــي   شارك

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