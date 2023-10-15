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فلسطين: 2506 شهيدا و 10400 مصابا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 18:01     الفئـة : دولــي
فلسطين: 2506 شهيدا و 10400 مصابا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

رام الله (فلسطين المحتلة) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الاحد, عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لليوم التاسع على التوالي, إلى 2506 شهيدا و10400 جريحا.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا), أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2450, أغلبيتهم من الأطفال والنساء, بينما وصل عدد الجرحى إلى 9200, فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 56, بعد استشهاد الطفل كرم أيمن دويكات (17 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا, جنوب نابلس, و ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.

وكانت حصيلة سابقة نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية أشارت الى استشهاد 2384 فلسطينيا و اصابة 10150 آخرين.

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وفي السياق ذاته, نقلت "وفا" عن مستشفيات قطاع غزة بأن أكثر من 50 عائلة شطبت بشكل كامل من السجل المدني, جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها, في عدد من مدن ومخيمات القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني لليوم التاسع على التوالي عدوانها الهمجي على قطاع غزة, باستخدام أسلحة محرمة دوليا منها قنابل الفوسفور الابيض, مثلما أكدته منظمة العفو الدولية, كما تستمر في تدمير منازل سكنية كاملة على رؤوس قاطنيها, وهدم البنى التحتية لقطاع غزة.

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فلسطين: 2506 شهيدا و 10400 مصابا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 18:01     الفئـة : دولــي   شارك

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