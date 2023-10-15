Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فلسطين: المالكي يجري اتصالات مكثفة مع نظرائه من عدة دول لوقف العدوان الصهيوني وتأمين الاحتياجات الأساسية للقطاع

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 11:34     الفئـة : دولــي
فلسطين: المالكي يجري اتصالات مكثفة مع نظرائه من عدة دول لوقف العدوان الصهيوني وتأمين الاحتياجات الأساسية للقطاع

رام الله (فلسطين)  - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, أن وزير الخارجية رياض المالكي يجري سلسلة اتصالات بنظرائه حول العالم  لوقف العدوان الصهيوني المدمر على قطاع غزة وعمليات القتل والتهجير التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وقالت الوزارة, أن المالكي تواصل خلال اليومين الماضيين مع "العديد من نظرائه في الدول الأوروبية والآسيوية وفي أميركا اللاتينية بهدف وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ومنع الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا بهدف تهجيره من أرضه".

وحث المالكي نظرائه للضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه, وإجباره على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وواجباته وتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة, وطالبهم بإدانة العدوان وقتل المدنيين الفلسطينيين وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية, والتعبير رسميا عن تلك المواقف والسماح لشعوبهم بالخروج والتعبير بحرية عن إدانتهم للجرائم التي ترتكبها الكيان المجرم  بحق الأطفال والنساء, واستنكار تدمير المدارس والمساكن وتهجير المواطنين ضمن سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

كلـمات مفتـاحيــة :
فلسطين: المالكي يجري اتصالات مكثفة مع نظرائه من عدة دول لوقف العدوان الصهيوني وتأمين الاحتياجات الأساسية للقطاع
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 11:34     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.15

فلسطين: 470 حالة اعتقال بالضفة الغربية في غضون ثمانية أيام

23.10.15

التعاون الجزائري-الفيتنامي : إنعقاد الدورة 12 للجنة المشتركة ما بين 16 و 18 أكتوبر الجاري…

23.10.15

مباراة ودية (الجزائر-مصر) : أول حصة تدريبية لـ"الخضر" بمدينة العين الاماراتية

23.10.15

كرة القدم (ودية): طاقم تحكيم إمارتي لإدارة مباراة الجزائر أمام مصر

23.10.15

فلسطين: المالكي يجري اتصالات مكثفة مع نظرائه من عدة دول لوقف العدوان الصهيوني وتأمين…

23.10.15

الجزائر تشارك ببغداد في الدورة ال39 لمجلس وزراء العدل العرب

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.12

الأمم المتحدة: السفير عمار بن جامع يفحم ممثل المغرب

23.10.11

كرة القدم (مقابلة ودية) الجزائر/ الرأس الاخضر: تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الديناميكية…

23.10.12

المجلس الشعبي الوطني : استئناف جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

23.10.12

الدورة ال6 للحوار الإستراتيجي الجزائري-الأمريكي : الجزائر و واشنطن تجريان "محادثات معمقة"

23.10.12

رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب مستشارين لدى رئيس الجمهورية

23.10.12

مجلس الأمة يشارك بالقاهرة في إجتماعي لجنة فلسطين للبرلمان العربي