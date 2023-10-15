فلسطين: المالكي يجري اتصالات مكثفة مع نظرائه من عدة دول لوقف العدوان الصهيوني وتأمين الاحتياجات الأساسية للقطاع

مباراة ودية (الجزائر-مصر) : أول حصة تدريبية لـ الخضر بمدينة العين الاماراتية -

الجامعة العربية تعمل لوقف العدوان الصهيوني على غزة -

2384 شهيدا و10150 مصابا جراء عدوان الإحتلال المتواصل على غزة والضفة الغربية -

روسيا تطالب مجلس الأمن التصويت غدا على مشروع قرار بهدنة إنسانية فورية بغزة -

أطباء بلا حدود تخشى إبادة الفلسطينيين الذين لم ينزحوا من شمال قطاع غزة -

الرئيسان الفلسطيني والبرازيلي يبحثان هاتفيا آخر تطورات الأوضاع في فلسطين -

العدوان الصهيوني على غزة : أكثر من 400 شهيد و1500 جريح في يوم واحد -

مظاهرات في سويسرا تنديدا بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني -

الجزائر حققت انجازات هامة في ظرف اقتصادي عالمي يتسم بالركود -

المواد واسعة الاستهلاك: سيتم القضاء على اضطرابات تموين السوق قبل نهاية السنة -

الحفاظ على كرامة المواطن وقدرته الشرائية مسألة حيوية لدى رئيس الجمهورية -

الوزير الأول يعلن عن رفع التجميد عن الترقية في الوظيفة العمومية -

بيان السياسة العامة للحكومة: تنصيب فريق خاص لمتابعة مقترحات نواب المجلس الشعبي الوطني -

كأس أمم إفريقيا-2023: ''القرعة أوقعتنا في مجموعة مفخخة'' -

رؤساء المجموعات البرلمانية يثمنون الاصلاحات ويدعون لتدارك النقائص -

تأكيد على تعزيز دور المرأة الريفية في مسار الإنتاج الوطني -

التوقيع على 8 إتفاقيات ما بين الإتحاد العام للعمال الجزائريين و نظيره الصحراوي -

رئيس المجلس الوطني الصحراوي يشيد بموقف الجزائر الثابت في مساندة الشعوب المضطهدة -

كرة القدم: تنظيم أول تربص لنيل إجازة كاف- برو في شهر ديسمبر المقبل -