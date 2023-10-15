فلسطين: المالكي يجري اتصالات مكثفة مع نظرائه من عدة دول لوقف العدوان الصهيوني وتأمين الاحتياجات الأساسية للقطاع

وقالت الوزارة, أن المالكي تواصل خلال اليومين الماضيين مع "العديد من نظرائه في الدول الأوروبية والآسيوية وفي أميركا اللاتينية بهدف وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ومنع الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا بهدف تهجيره من أرضه".
وحث المالكي نظرائه للضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه, وإجباره على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وواجباته وتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة, وطالبهم بإدانة العدوان وقتل المدنيين الفلسطينيين وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية, والتعبير رسميا عن تلك المواقف والسماح لشعوبهم بالخروج والتعبير بحرية عن إدانتهم للجرائم التي ترتكبها الكيان المجرم بحق الأطفال والنساء, واستنكار تدمير المدارس والمساكن وتهجير المواطنين ضمن سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية.