فلسطين: 47 عائلة شطبت بالكامل من السجل المدني في غزة إثر العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع

وأفادت مصادر إعلامية, نقلا عن مستشفيات القطاع , بأن" أكثر من 47 عائلة بواقع 500 مواطن شطبت بشكل كامل من السجل المدني جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها في عدد من مدن ومخيمات القطاع".
ويتواصل العدوان الصهيوني لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي والبوارج والزوارق الحربية ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية, إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية ومحو مربعات سكنية بأكملها.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية, إلى 2384 شهيدا و10150 مصابا.