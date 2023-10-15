إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الإحتلال الصهيوني في الضفة الغربية

و ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس من المدخل الشرقي، حيث اندلعت مواجهات، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، تم نقلهم إلى المستشفى، ووصفت حالتهم بالخطيرة.
و في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة طالت 16 فلسطينيا، من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
و ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت تسعة فلسطينيين من بيت لحم، وأربعة آخرين من الخليل، فيما جرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين من جنين، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
و تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، يصحبها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.