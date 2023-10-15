Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الإحتلال الصهيوني في الضفة الغربية

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 09:59     الفئـة : دولــي

القدس المحتلة - أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي يوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الإحتلال الصهيوني في مدينة طوباس بالضفة الغربية، فيما إعتقل 16 آخرون، من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

و ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس من المدخل الشرقي، حيث اندلعت مواجهات، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، تم نقلهم إلى المستشفى، ووصفت حالتهم بالخطيرة.

و في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة طالت 16 فلسطينيا، من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

و ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت تسعة فلسطينيين من بيت لحم، وأربعة آخرين من الخليل، فيما جرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين من جنين، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

و تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، يصحبها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.

آخر تعديل على الأحد, 15 أكتوير 2023 10:19
كلـمات مفتـاحيــة :
إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الإحتلال الصهيوني في الضفة الغربية
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 09:59     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.15

التعاون الجزائري-الفيتنامي : إنعقاد الدورة 12 للجنة المشتركة ما بين 16 و 18 أكتوبر الجاري…

23.10.15

مباراة ودية (الجزائر-مصر) : أول حصة تدريبية لـ"الخضر" بمدينة العين الاماراتية

23.10.15

كرة القدم (ودية): طاقم تحكيم إمارتي لإدارة مباراة الجزائر أمام مصر

23.10.15

فلسطين: المالكي يجري اتصالات مكثفة مع نظرائه من عدة دول لوقف العدوان الصهيوني وتأمين…

23.10.15

الجزائر تشارك ببغداد في الدورة ال39 لمجلس وزراء العدل العرب

23.10.15

الجزائريان اسماعيل بن ناصر و أمين غويري ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين في إفريقيا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.12

الأمم المتحدة: السفير عمار بن جامع يفحم ممثل المغرب

23.10.11

كرة القدم (مقابلة ودية) الجزائر/ الرأس الاخضر: تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الديناميكية…

23.10.12

المجلس الشعبي الوطني : استئناف جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

23.10.12

الدورة ال6 للحوار الإستراتيجي الجزائري-الأمريكي : الجزائر و واشنطن تجريان "محادثات معمقة"

23.10.12

رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب مستشارين لدى رئيس الجمهورية

23.10.12

مجلس الأمة يشارك بالقاهرة في إجتماعي لجنة فلسطين للبرلمان العربي