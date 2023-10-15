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خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدينون التطهير العرقي والعقاب الجماعي للفلسطينيين

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 09:57     الفئـة : دولــي
خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدينون التطهير العرقي والعقاب الجماعي للفلسطينيين

جنيف - حذّر خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن الفلسطينيين يواجهون عمليات تطهير عرقي جماعي، داعين المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في الإسهام بشكل عاجل في وقف إطلاق النار.

و دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز إلى تكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة، محملةً  المجتمع الدولي مسؤولية حماية المدنيين من الجرائم الدولية الفظيعة التي ترتكب.

و أشارت إلى تهجير 1,1 مليون فلسطيني إلى الجنوب خلال 24 ساعة وسط استمرار الغارات الجوية، قد يكون تكراراً لنكبة 1948، ونكسة 1967، ولكن على نطاق أوسع، مؤكدةً ضرورة عدم حدوث ذلك مرة أخرى وذلك بعد أن فرضت إسرائيل حصارا كاملا على غزة، وقطعت المياه والكهرباء والغذاء والوقود بشكل غير قانوني.

آخر تعديل على الأحد, 15 أكتوير 2023 10:24
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خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدينون التطهير العرقي والعقاب الجماعي للفلسطينيين
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 09:57     الفئـة : دولــي   شارك

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