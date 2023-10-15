روسيا تطالب مجلس الأمن التصويت غدا على مشروع قرار بهدنة إنسانية فورية بغزة

و كتب ديميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "أول أمس الجمعة قمنا بإرسال مشروع القرار لأعضاء مجلس الأمن وطلبنا إجراء تصويت يوم غد الاثنين في الساعة 00:15 بتوقيت نيويورك.
و نقل موقع روسيا اليوم عن بوليانسكي قوله "نتوقع أن تؤكد البرازيل، التي ترأس المجلس، إجراء التصويت قريبا".
و وزعت البعثة الروسية الدائمة يوم الجمعة، مشروع قرار على أعضاء المجلس يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.
و يعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ويدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون إلى ذلك.