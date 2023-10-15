الإتحاد الأوروبي يرفع حزمة المساعدات الإنسانية لغزة إلى 75 مليون يورو

و قالت رئيسة المفوضية، بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، : "ستزيد المفوضية فورا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو.. سيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو".
و أضافت في بيان: "سنواصل تعاوننا الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها لضمان وصول هذه المساعدات للمحتاجين إليها في قطاع غزة".
و تابعت : "نعمل جاهدين لضمان حصول المدنيين في غزة على الدعم في هذا السياق".
من جانبه، أكد مفوض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش أنه "من الضروري ضمان الوصول المن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية".