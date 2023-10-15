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الإتحاد الأوروبي يرفع حزمة المساعدات الإنسانية لغزة إلى 75 مليون يورو

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 09:53     الفئـة : دولــي

بروكسل- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس السبت، زيادة مساعدات الإتحاد الأوروبي إلى سكان غزة ثلاث مرات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرض القطاع لعدوان صهيوني متواصل منذ يوم السبت الماضي.

و قالت رئيسة المفوضية، بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، : "ستزيد المفوضية فورا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو.. سيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو".

و أضافت في بيان: "سنواصل تعاوننا الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها لضمان وصول هذه المساعدات للمحتاجين إليها في قطاع غزة".

و تابعت : "نعمل جاهدين لضمان حصول المدنيين في غزة على الدعم في هذا السياق".

من جانبه، أكد مفوض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش أنه "من الضروري ضمان الوصول المن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية".

آخر تعديل على الأحد, 15 أكتوير 2023 10:40
كلـمات مفتـاحيــة :
الإتحاد الأوروبي يرفع حزمة المساعدات الإنسانية لغزة إلى 75 مليون يورو
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 09:53     الفئـة : دولــي   شارك

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