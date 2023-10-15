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"أطباء بلا حدود" تخشى إبادة الفلسطينيين الذين لم ينزحوا من شمال قطاع غزة

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 09:51     الفئـة : دولــي
&quot;أطباء بلا حدود&quot; تخشى إبادة الفلسطينيين الذين لم ينزحوا من شمال قطاع غزة

جنيف- حثّت منظمة أطباء بلا حدود، أمس السبت، الكيان الصهيوني على "التحلي بالحد الأدنى من الإنسانية" في عدوانها العسكري المتواصل على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع في القطاع "غير مقبول".

و قالت المنظمة، في بيان صحفي لها إنها تخشى "إبادة" العاجزين عن النزوح من شمال قطاع غزة، مثل المرضى والجرحى والطاقم الطبي، بعد أن دعا جيش الاحتلال الصهيوني المواطنين الفلسطينيين إلى مغادرة المنطقة نحو جنوب غزة.

و أضافت "بينما يقصف الجيش الصهيوني قطاع غزة دون ضبط للنفس منذ أسبوع، فإننا ندعو إلى التحلي بالحد الأدنى من الإنسانية".

و قالت المنظمة إن إنذار الإخلاء الذي أصدره الكيان الصهيوني إلى 1.1 مليون من سكان شمال غزة، في "منطقة مكتظة بالسكان أصلا، مع صعوبة شديدة في الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، هو أمر غير معقول وغير مقبول".

و تابعت "نحن قلقون للغاية بشأن مصير من لن يتمكنوا من التنقل، مثل الجرحى والمرضى والطواقم الطبية، الذين نخشى أن تتم إبادتهم في ضوء التصريحات التي أدلت بها السلطات العسكرية الصهيونية".

و دعت المنظمة التي تتخذ مقرا في مدينة جنيف السويسرية، إلى إنشاء مناطق منة في شمال القطاع، وإلى وقف لإطلاق النار.

و قالت منظمة أطباء بلا حدود إن العديد من عناصرها في غزة نزحوا إلى جنوب القطاع.

آخر تعديل على الأحد, 15 أكتوير 2023 10:46
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"أطباء بلا حدود" تخشى إبادة الفلسطينيين الذين لم ينزحوا من شمال قطاع غزة
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 09:51     الفئـة : دولــي   شارك

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