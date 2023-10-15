الرئيس الفلسطيني يؤكد في اتصال مع نظيره الأمريكي ضرورة وقف جميع الاعتداءات بقطاع غزة

رام الله - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي يوم السبت، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يجري بقطاع غزة، وأن السلام والأمن في المنطقة يتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين.

و شدد عباس، خلال الاتصال، على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك، والرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

و دعا الرئيس الفلسطيني إلى ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع.

و أكد رفضه الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين (..)، داعيا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين، مشددا على استعداد الجانب الفلسطيني للانخراط في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة بأسرع وقت ممكن.