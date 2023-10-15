العدوان الصهيوني على غزة : أكثر من 400 شهيد و1500 جريح في يوم واحد

غزة- إستشهد، يوم السبت، أكثر من 400 فلسطيني وأصيب نحو 1500 آخرون في عشرات الغارات التي نفذها طيران الإحتلال الصهيوني، وإستهدفت منازلا وبنايات سكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم الثامن للعدوان.

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طيران الاحتلال الصهيوني نفذ سلسلة غارات استهدفت 10 منازل مأهولة بالسكان في دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 فلسطينيا، وإصابة نحو 250 آخرين.

و في مدينة غزة، استشهد نحو 260 فلسطينيا جراء غارات شنها طيران الاحتلال على أحياء المدينة خاصة تل الهوا والرمال ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

و أشارت إلى أن نحو 40 فلسطيني استشهدوا في مخيم جباليا بعيد تدمير طيران الاحتلال منازل على رؤوس ساكنيها، إضافة إلى نحو 10 مواطنين استشهدوا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، عقب قصف عدد من المنازل.

و في خان يونس جنوب القطاع، استشهد نحو 20 فلسطينيا عقب قصف طائرات الاحتلال لعدد من البنايات السكنية.

و ألحقت غارات الطيران الحربي الصهيوني، خسائر مادية جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المستهدفة، كما تسببت بتدمير عشرات المنازل والبنايات السكنية.

و وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نزح منذ بدء التصعيد أكثر من 532 ألف فلسطيني في غزة داخليا، بعضهم نزح مرتين.

كما تضررت الطرق في شمال غزة بشدة بسبب الغارات الجوية الصهيونية، ولا تتوفر وسائل النقل العام على الوقود بسبب تشديد سياسة الحصار.

و بفعل تدمير الطرق وشح الوقود، لا تستطيع فرق الإنقاذ الوصول إلى مناطق شمال غزة لانتشال مئات الجثامين التي لا تزال عالقة تحت الأنقاض بسبب الغارات الصهيونية الأخيرة.