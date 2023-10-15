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لبنان : مقتل زوجين مسنين بقصف لجيش الإحتلال منزلهما بجنوب البلاد

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 09:15     الفئـة : دولــي

شبعا (جنوب لبنان) - أكدت مصادر عسكرية لبنانية، يوم السبت، مقتل رجل وزوجته بعد إستهداف منزلهما بجنوب لبنان بقذائف مدفعية تابعة للجيش الصهيوني في محور شبعا -كفرشوبا.

و وفقا للمصادر الإخبارية, فإن عدة قذائف مدفعية عيار 155 مليمترا سقطت بشكل مباشر على منزل المواطن خليل أسعد علي (85عاما) في أطراف بلدة شبعا شرق جنوبي لبنان وأدت إلى مقتله ومقتل زوجته زبيدة عاكوم (74عاما) وأن الصليب الأحمر اللبناني تمكن بصعوبة من الوصول إلى المنزل بسبب كثافة القصف وقام بنقل جثتيهما إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.

و بمقتل الزوجين يرتفع عدد اللبنانيين الذين سقطوا بنيران الاحتلال, منذ أسبوع إلى 6 أشخاص بينهم 3 مقاتلين من حزب الله وصحفي يعمل في وكالة "رويترز".

و قال مصدر عسكري أن "قذائف الاحتلال الصهيوني طالت بلدات شبعا كفرشوبا وحلتا المجيدية وكفرحمام شانوح وأطراف الماري وبركة النقار ومزرعة بسطرة وجبل سدانة ووادي راشيا الفخار وأدت إلى تضرر حوالي 24 منزلا".

و تجدد العدوان الصهيوني, يوم الجمعة, على جنوب لبنان, في تصعيد جديد من قبل قوات الاحتلال التي تقصف منذ الأحد الماضي مناطق في جنوب البلاد.

يشار إلى أن المنطقة الحدودية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة, تشهد تصاعدا في التوتر منذ الأحد الماضي.

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لبنان : مقتل زوجين مسنين بقصف لجيش الإحتلال منزلهما بجنوب البلاد
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 09:15     الفئـة : دولــي   شارك

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