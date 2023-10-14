روسيا تؤكد رفضها للقصف العشوائي للكيان الصهيوني على غزة و مخططه لإخلائها من سكانها

نيويورك (الأمم المتحدة) - أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا, رفض بلاده للقصف العشوائي الذي يشنه الكيان الصهيوني على المناطق السكنية في قطاع غزة ولمخططه الهادف إلى التهجير القسري لسكانها.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن فاسيلي نيبينزيا قوله في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة, أن "القصف العشوائي للمناطق السكنية في غزة مرفوض", كما أن "مخطط الاحتلال بإخلاء أكثر من مليون شخص في غزة أمر مرفوض".

وشدد المسؤول الروسي على أن "قطع الكهرباء والماء والغذاء والدواء عن الناس أمر غير مقبول".

كما أشار إلى أن "روسيا لا يمكن أن تقبل التقاعس التام وعدم وجود أي رد فعل من جانب مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة" بشأن التصعيد الصهيوني في غزة والضفة الغربية.

وحذر من أن "العقاب الجماعي لمواطني غزة وإجلاء أكثر من مليون مدني قد يؤديان إلى عواقب كارثية".

وذكرت مصادر دبلوماسية أن روسيا وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة المحاصرة معربة عن "القلق البالغ" إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة في ظل قطع الماء والكهرباء والمواد الغذائية عن السكان.

وواصل الكيان الصهيوني عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية اليوم السبت لليوم الثامن على التوالي, حيث بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 2268 وأصيب 9814 آخرين, حسب آخر حصيلة مؤقتة أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), اليوم السبت, نقلا عن مصادر طبية.