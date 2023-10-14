الملتقى ال13 للمسيرة الدولية للنساء : تأكيد على مرافقة الكفاح التحرري للمرأة الصحراوية

أنقرة - أكد المؤتمر ال13 للمسيرة الدولية للنساء, على مرافقته للكفاح التحرري الذي تخوضه المرأة الصحراوية في معركة التحرير والبناء ضد الاحتلال المغربي, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), أمس الجمعة.

وفي ختام المؤتمر - الذي عقد بالعاصمة التركية أنقرة - تم تجديد التأكيد على مرافقة الكفاح المشروع للمرأة الصحراوية, والإشادة بدورها الريادي في مقاومة الاستعمار الإسباني ورفض الخضوع للاحتلال المغربي, وفقا للوكالة الصحراوية.

وقد أبرزت المكلفة بالخارجية والتعاون في الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية, أميمة سليمة, خلال فعاليات المؤتمر, مساهمة المرأة في وضع اللبنة الأساسية لمؤسسات الدولة الصحراوية وكذا عطائها النضالي ومقارعتها للاحتلال, يضيف ذات المصدر.

ولقي تواجد وفد الاتحاد الوطني الصحراوي بالمؤتمر, تضامنا واسعا من مختلف الوفود المشاركة وتأييدهم لدعم الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و الإشادة بنضال المرأة الصحراوية, من أجل الحرية والاستقلال.

تجدر الإشارة, إلى أن الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية, أصبح للمرة الثانية أحد نواب القارة الإفريقية في المسيرة الدولية للنساء ومن بين مخرجات الملتقى, التأييد والتأكيد على دعم ومساندة كفاح المرأة الصحراوية حتى نيل الاستقلال.