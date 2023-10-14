Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين

  أدرج يـوم : السبت, 14 أكتوير 2023 11:16     الفئـة : دولــي
الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين

رام الله (فلسطين) - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم السبت, بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين وممارسة الضغوط اللازمة على الاحتلال الصهيوني, لإجباره على وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي, "فورا".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), عن الوزارة بيانها الذي أوضحت فيه, بأنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية, لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين.

وأكدت على ضرورة تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان الصهيوني وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة, بما فيها المياه والكهرباء والمواد الطبية والغذائية وغيرها وإجبار الاحتلال الصهيوني على الالتزام بالقانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين.

كما أدانت حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه عامة وعلى أهالي قطاع غزة بشكل خاص, الذين يتعرضون إلى إبادة جماعية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشددت على ضرورة أن تخرج الدول الغربية من إطار ازدواجية المعايير الدولية, بالتعاون مع الضحايا من المدنيين وتعطي الاعتبار لدماء ومعاناة المدنيين الفلسطينيين.

كلـمات مفتـاحيــة :
الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين
  أدرج يـوم : السبت, 14 أكتوير 2023 11:16     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.14

كسور الورك : مطالب بتكفل "الضمان الاجتماعي" بالأعضاء الاصطناعية للأشخاص المصابين

23.10.14

إنطلاق موسم السياحة الصحراوية بإدراج مسارات جديدة وفريدة من نوعها

23.10.14

الملتقى ال13 للمسيرة الدولية للنساء : تأكيد على مرافقة الكفاح التحرري للمرأة الصحراوية

23.10.14

انطلاق حملة تلقيح الأطفال يوم غد الأحد

23.10.14

الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين

23.10.14

مباراة ودية (مصر-الجزائر) : المنتخب الجزائري يصل الى مدينة العين الإماراتية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.12

المجلس الشعبي الوطني : استئناف جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

23.10.11

كرة القدم (مقابلة ودية) الجزائر/ الرأس الاخضر: تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الديناميكية…

23.10.11

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي

23.10.11

عطاف يجري بالقاهرة محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب

23.10.12

الأمم المتحدة: السفير عمار بن جامع يفحم ممثل المغرب

23.10.12

مجلس الأمة يشارك بالقاهرة في إجتماعي لجنة فلسطين للبرلمان العربي