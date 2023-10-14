الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين

رام الله (فلسطين) - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم السبت, بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين وممارسة الضغوط اللازمة على الاحتلال الصهيوني, لإجباره على وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي, "فورا".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), عن الوزارة بيانها الذي أوضحت فيه, بأنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية, لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين.

وأكدت على ضرورة تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان الصهيوني وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة, بما فيها المياه والكهرباء والمواد الطبية والغذائية وغيرها وإجبار الاحتلال الصهيوني على الالتزام بالقانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين.

كما أدانت حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه عامة وعلى أهالي قطاع غزة بشكل خاص, الذين يتعرضون إلى إبادة جماعية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشددت على ضرورة أن تخرج الدول الغربية من إطار ازدواجية المعايير الدولية, بالتعاون مع الضحايا من المدنيين وتعطي الاعتبار لدماء ومعاناة المدنيين الفلسطينيين.