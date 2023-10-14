فلسطين : 1951 شهيدا و 8646 جريحا في عدوان الاحتلال المتواصل على غزة والضفة الغربية

رام الله (فلسطين)- استشهد 1951 فلسطينيا وأصيب 8646 آخرين, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية, حسب آخر حصيلة مؤقتة نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أمس الجمعة, نقلا عن مصادر طبية.

ووفقا لذات المصدر, فقد ارتفع عدد ‎الشهداء في قطاع غزة إلى 1900 شهيدا, بينهم 614 طفلا و370 امرأة, بينما وصل عدد الجرحى إلى 7696 جريحا.

كما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية, إلى 51 شهيدا, وأكثر من 950 جريحا, وصل إلى ‎المستشفيات منهم نحو 300 جريح.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 1843 فلسطينيا وإصابة 7138 آخرين, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية.

وتواصل طائرات الاحتلال لليوم الثامن على التوالي, قصفها العنيف لقطاع غزة, ما أدى لتدمير آلاف الوحدات السكنية وتضرر البنى التحتية ونزوح نحو ربع مليون فلسطيني عن منازلهم إلى مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.