بوتين: حصار قطاع غزة "أمر غير مقبول ومن حق الفلسطينيين إنشاء دولتهم"

موسكو - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة "أمر غير مقبول", مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته التي وعدوه بها منذ زمن وعلى مستوى الأمم المتحدة.

و أوضح بوتين - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة- : "تجمعنا علاقات جيدة للغاية مع العالم العربي منذ عشرات السنين, وبالطبع مع فلسطين التي تلقت وعودا منذ زمن بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

و أضاف أن "قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة, ومن حق الفلسطينيين التعويل على تنفيذ هذه الوعود".

و كان الرئيس الروسي قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن تفاقم الوضع في الشرق الأوسط "مأساة واسعة النطاق (..) علينا البحث عن حل سلمي نظرا لأنه في الوضع الراهن لم تعد هناك بدائل أخرى", و أشار إلى أن الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين "أمر غير مقبول بالمطلق".