الجيش الصحراوي يستهدف تمركزات قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) عن البيان, أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت "بقصف عنيف ومركز" تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة لعكد, بقطاع المحبس.
وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قد ركزت هجماتها أمس الخميس على تمركزات جنود الاحتلال بقطاعي أوسرد والمحبس, مستهدفة أكويرة ولد أبلال, مقر قيادة فيلق قوات الاحتلال السادس والثلاثين بمنطقة اسطيلة ولد بو اكرين, وبطارية مدفعية قوات الاحتلال خلف كلب النص.
و اشارت الوزارة الصحراوية الى ان هجمات الجيش الصحراوي "تتوالى, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات" على طول الجدار الرملي.