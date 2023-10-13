5 آلاف فلسطيني يصلون الجمعة في المسجد الأقصى بسبب إجراءات سلطات الاحتلال

القدس المحتلة - أدى 5 آلاف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك, بسبب إجراءات سلطات الاحتلال ومنع المواطنين من الوصول إليه.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة, بحسب وكالة الانباء الفلسطينية, إن قوات الاحتلال منعت المصلين من دون ال70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى, ما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين والمصلين على باب المجلس, أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

و أدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة في حي "وادي الجوز" القريب من البلدة القديمة بالقدس المحتلة, حيث قمعهم الاحتلال بالغاز السام المسيل للدموع, و اعتدى عليهم بالضرب المبرح, ما أدى لإصابة 6 منهم.