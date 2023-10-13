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البرلمان التركي يدين العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 23:17     الفئـة : دولــي

أنقرة - أدان البرلمان التركي, أمس الخميس, العدوان الصهيوني والقصف العنيف الذي استهدف المدنيين في قطاع غزة المحاصر, حسبما أفادت به وكالة الأناضول التركية.

وذكرت الوكالة, أن 6 أحزاب سياسية في البرلمان التركي, أصدرت بيانا مشتركا, أدانت فيه عدوان الاحتلال الصهيوني المكثف الذي مس المدنيين في غزة, ونددت بأساليب "العقاب الجماعي" ضد الفلسطينيين.

ولفت بيان الأحزاب السياسية التركية, أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من عدوان على المدنيين بالقطاع, من شأنه أن "يعمق المأساة الإنسانية التي لا تنتهي في غزة", مشددا على "ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف, وتجنب الممارسات التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي".

وأعربت الأحزاب في بيانها المشترك, عن احتمال انتشار الأزمة إلى مناطق أخرى "الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين", مشددة على "ضرورة إنهاء ممارسات الاحتلال الصهيوني المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت, والتوصل إلى السلام العادل".

وفي السياق, دعت المجتمع الدولي برمته, وخصوصا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, إلى تحمل مسؤولية توجيه الأطراف إلى حل عادل, على أساس مبادرة السلام العربية "دون أي تأخير".

ويشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية, كانت قد أعلنت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 1573 شهيدا و7262 جريحا.

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البرلمان التركي يدين العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 23:17     الفئـة : دولــي   شارك

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