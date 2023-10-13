فلسطين المحتلة : 70 شهيدا و200 جريح جراء قصف صهيوني لقوافل النازحين في غزة

غزة (فلسطين المحتلة) - استشهد 70 فلسطينيا و أصيب 200 آخرين في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة بحق الفلسطينيين النازحين في مدينة غزة, وذلك في ظل عدوانها المتواصل لليوم السابع على القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال استهدفت ثلاث قوافل للفلسطينيين في مواقع مختلفة على شارعي "صلاح الدين" و"الرشيد", ممن كانوا يحاولون الوصول إلى جنوب وادي غزة, حيث استشهد 70 منهم جلهم من الأطفال والنساء, مع إصابة أكثر من 200 آخرين.

وتشهد مناطق في قطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمدنيين بسبب القصف العنيف الذي يشنه طيران الاحتلال على القطاع منذ السبت الماضي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية, إلى 1843 شهيد و7138 مصاب.