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مقتل صحفي وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجمات صهيونية في جنوبي لبنان

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 23:10     الفئـة : دولــي

بيروت - قتل صحفي اليوم الجمعة و أصيب ثلاثة آخرون جراء هجمات صهيونية في قرية علما الشعب جنوبي لبنان, حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

و أفادت تقارير اعلامية ان مجموعة من الصحافيين من مؤسسات إعلامية عدة, كانوا في محيط بلدة علما الشعب, لتغطية القصف الصهيوني الذي يستهدف المنطقة الحدودية قبل أن يطالهم القصف.

وفي وقت سابق أفادت أنباء بتجدد العدوان الصهيوني, اليوم, على جنوب لبنان, في تصعيد جديد من قبل قوات الاحتلال التي تقصف منذ الأحد الماضي مناطق في جنوب البلاد.

و استهدف القصف المدفعي محيط بلدات الضهيرة وعلما الشعب ويارين.

يشار إلى أن المنطقة الحدودية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة, تشهد تصاعدا في التوتر منذ الأحد الماضي, الأمر الذي أسفر عن وقوع جرحى لبنانيين نقلوا إلى أحد المستشفيات للعلاج.

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مقتل صحفي وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجمات صهيونية في جنوبي لبنان
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 23:10     الفئـة : دولــي   شارك

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