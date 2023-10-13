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الصليب الأحمر الدولي : الترحيل القسري لسكان غزة مخالف للقانون الدولي

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 23:04     الفئـة : دولــي

جنيف - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة ، إن سعي الكيان الصهيوني لترحيل سكان قطاع غزة قسرا، ومنحهم مهلة 24 ساعة للانتقال إلى جنوب القطاع، في ظل حصار يحرمهم الغذاء والماء والكهرباء، لا يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنه في ظل وجود حصار عسكري صهيوني ، لن تتمكن المنظمات الإنسانية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تقديم المساعدة للسكان, مشيرة إلى أن احتياجات أهالي غزة كبيرة جدا ويجب أن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على زيادة عمليات الإغاثة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد عبر في وقت سابق عن رفضه لما أعلنته سلطات الاحتلال بشأن ضرورة انتقال جميع السكان شمال وادي غزة إلى جنوبي القطاع.

وقال إن الحصار الكامل الذي أعلنه الكيان الصهيوني يؤدي بالفعل إلى كارثة إنسانية في غزة، إذ تشير التقديرات إلى تشريد أكثر من 250 ألف شخص، وتوقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل، والشح الحاد في المياه.

يشار إلى قوات الاحتلال تواصل لليوم السابع على التوالي، عدوانها الهمجي برا وجوا وبحرا على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 1800 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 7 آلاف و100، فضلا عن تدمير آلاف المساكن والمحلات.

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الصليب الأحمر الدولي : الترحيل القسري لسكان غزة مخالف للقانون الدولي
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 23:04     الفئـة : دولــي   شارك

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