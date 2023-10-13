الرئيس الفلسطيني يؤكد رفضه الكامل لتهجير سكان قطاع غزة ويحذر من نكبة ثانية

عمان - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس, يوم الجمعة بعمان, رفضه الكامل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة, لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية, مشددا على ضرورة وقف العدوان الصهيوني بشكل فوري.

و اعتبر الرئيس الفلسطيني - خلال لقائه في العاصمة الأردنية عمان, وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - أن "تهجير سكان القطاع سيكون بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني", مطالبا ب"السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة, وتوفير المستلزمات الطبية, وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".

و حذر من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة.

و دعا إلى ضرورة وقف إرهاب المستوطنين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية, ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع.

و أكد الرئيس محمود عباس, خلال اللقاء, أن الأمن والسلام "يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية والحرية والاستقلال لشعبنا في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".