Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس الفلسطيني يؤكد رفضه الكامل لتهجير سكان قطاع غزة ويحذر من نكبة ثانية

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 19:51     الفئـة : دولــي
الرئيس الفلسطيني يؤكد رفضه الكامل لتهجير سكان قطاع غزة ويحذر من نكبة ثانية

 

عمان - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس, يوم الجمعة بعمان, رفضه الكامل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة, لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية, مشددا على ضرورة وقف العدوان الصهيوني بشكل فوري.

و اعتبر الرئيس الفلسطيني - خلال لقائه في العاصمة الأردنية عمان, وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - أن "تهجير سكان القطاع سيكون بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني", مطالبا ب"السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة, وتوفير المستلزمات الطبية, وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".

و حذر من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة.

و دعا إلى ضرورة وقف إرهاب المستوطنين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية, ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع.

و أكد الرئيس محمود عباس, خلال اللقاء, أن الأمن والسلام "يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية والحرية والاستقلال لشعبنا في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس الفلسطيني يؤكد رفضه الكامل لتهجير سكان قطاع غزة ويحذر من نكبة ثانية
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 19:51     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.13

بطولة الرابطة المحترفة الأولى : فوز عريض لشباب بلوزداد على اتحاد سوف (3-0)

23.10.13

فلسطين : مسيرات حاشدة في العديد من دول العالم تنديدا بالعدوان الصهيوني ودعوات لإغاثة قطاع…

23.10.13

الوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء : أكثر من 200 عملية زرع كلى تجرى سنويا

23.10.13

الرئيس الفلسطيني يؤكد رفضه الكامل لتهجير سكان قطاع غزة ويحذر من نكبة ثانية

23.10.13

الكيان الصهيوني يسعى من خلال عدوانه على غزة الى وضع جغرافيا جديدة تخلو من الديمغرافية…

23.10.13

تكوين مهني : تخصيص أكثر من 88 ألف مقعد بيداغوجي للمستفيدين من منحة البطالة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.11

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي

23.10.11

عطاف يجري بالقاهرة محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب

23.10.11

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من المستشار الألماني

23.10.11

كرة القدم (مقابلة ودية) الجزائر/ الرأس الاخضر: تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الديناميكية…

23.10.12

المجلس الشعبي الوطني : استئناف جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

23.10.11

انعقاد الدورة ال6 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي اليوم الأربعاء