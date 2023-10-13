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العاهل الأردني يحذر من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو التسبب في نزوحهم

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 19:24     الفئـة : دولــي

عمان - حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني, اليوم الجمعة, من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم, مشددا على عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين.

و أكد الملك عبدالله الثاني خلال استقباله في عمان, اليوم الجمعة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن, ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة, وأهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد والحرب على غزة.

و نبه إلى ضرورة عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية في قطاع غزة لكي تقوم بواجباتها الإنسانية, لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع تدهور الأوضاع وتوسعها إلى الضفة الغربية.

كما حذر العاهل الأردني من سياسة "العقاب الجماعي" المنتهجة تجاه سكان قطاع غزة, مؤكدا ضرورة حماية المدنيين الأبرياء.

و جدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على ضرورة بناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين, ومنع اندلاع المزيد من دوامات العنف والحروب في المنطقة.

و شدد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس, لافتا إلى الاستمرار في حماية ورعاية هذه المقدسات بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

و كان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني, أيمن الصفدي, قد التقى وزير الخارجية الأمريكي, حيث بحثا جهود وقف التصعيد الصهيوني الخطير وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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العاهل الأردني يحذر من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو التسبب في نزوحهم
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 19:24     الفئـة : دولــي   شارك

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