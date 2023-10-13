لجنة حقوق الإنسان العربية تؤكد أن قصف الأحياء السكنية في قطاع غزة يرقى لجريمة "إبادة جماعية"

القاهرة - أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية أن قطع الاحتلال الصهيوني إمدادات الغذاء والمياه والوقود والدواء واستهداف المنشآت الطبية والتعليمية والبنية التحتية وقصف الأحياء السكنية في قطاع غزة يرقى لجريمة "إبادة جماعية".

و نوهت اللجنة, في بيان لها, بأن أعداد الضحايا في تزايد جراء مواصلة قصف القوة القائمة بالاحتلال لقطاع غزة والهجمات على الضفة الغربية, معظمهم من النساء والأطفال, مشددة على أن حماية المدنيين أساس لا يمكن الحيد عن تحققه تحت أي ذريعة.

و طالبت بوقف كافة الجرائم والاعتداءات الممنهجة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وتفعيل دور الآليات الدولية للمساءلة والمحاسبة عن كافة الجرائم.

و أضافت اللجنة أن الإفلات من العقاب والصمت عن الجرائم الممنهجة من مسببات الوضع الراهن, لافتة إلى أنها تتابع عن كثب سلسلة الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.

و أكدت ضرورة الالتزام بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نادى برفض أشكال العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلم والأمن العالميين, حيث نص في مادته الثانية على "أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية

و عائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب, ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها. وأن للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي".

و نوهت اللجنة بصدور التقارير المتتالية عن لجان التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان والتي رصدت جرائم القوة القائمة بالاحتلال, معتبرة أن عدم التعاطي مع هذه المعطيات طمأن الكيان الصهيوني لارتكاب المزيد وقتل الأمل في الشرعية الدولية لدى الشعب الفلسطيني, مضيفة: "بعد أن شهد قطاع غزة جرائم ضد مسيرات العودة السلمية في 2018 دون تحرك دولي لحمايتها نشهد الآن جرائم ترقى لإبادة جماعية".