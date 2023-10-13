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البرلمان التركي يدين العدوان الصهيوني المتواصل على غزة

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 19:12     الفئـة : دولــي

أنقرة - أدان البرلمان التركي, أمس الخميس, العدوان الصهيوني والقصف العنيف الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر, حسب ما أفادت به وكالة الأناضول التركية.

و ذكرت الوكالة أن 6 أحزاب سياسية في البرلمان التركي, أصدرت بيانا مشتركا, أدانت فيه عدوان الاحتلال الصهيوني المكثف الذي يمس المدنيين في غزة, ونددت بأساليب "العقاب الجماعي" للاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين.

و لفت بيان الأحزاب السياسية التركية أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من عدوان على المدنيين بالقطاع, من شأنه أن "يعمق المأساة الإنسانية التي لا تنتهي في غزة", مشددا على "ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف, وتجنب الممارسات التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي".

و أعربت الأحزاب في بيانها المشترك عن احتمال انتشار الأزمة إلى مناطق أخرى, "الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين", مشددة على ضرورة إنهاء ممارسات الاحتلال الصهيوني المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "في أقرب وقت, والتوصل إلى السلام العادل".

و في السياق, دعت المجتمع الدولي برمته, وخصوصا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, إلى تحمل مسؤولية توجيه الأطراف إلى حل عادل, على أساس مبادرة السلام العربية "دون أي تأخير".

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد أعلنت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 1573 شهيدا و7262 مصابا.

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البرلمان التركي يدين العدوان الصهيوني المتواصل على غزة
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 19:12     الفئـة : دولــي   شارك

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