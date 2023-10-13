إستشهاد 100 فلسطيني على الأقل إثر قصف عنيف للإحتلال الصهيوني على غزة

غزة (فلسطين المحتلة) - استشهد 100 فلسطيني على الأقل غالبيتهم أطفال ونساء, و أصيب مئات آخرون, فجر اليوم الجمعة, إثر غارات وقصف عنيف ووحشي من قبل الطائرات الحربية للاحتلال الصهيوني, في اليوم السابع على التوالي من العدوان على قطاع غزة المحاصر, حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و ذكرت الوكالة أنه تم انتشال 17 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال الصهيوني الحربية, بصاروخ واحد على الأقل لبناية سكنية في مخيم البريج وسط القطاع, إلى جانب عدد كبير من الجرحى, تم نقلهم إلى مستشفى مدينة دير البلح المجاورة, مع العلم أن البناية تأوي ما يقارب 70 مواطنا.

و في نفس السياق, استشهد 5 مواطنين من بينهم أطفال و أصيب 10 آخرين بقصف للاحتلال الصهيوني عن طريق طائرات حربية, لمنزل في بلدة جباليا شمال القطاع, نقلوا إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا, كما قصف منزل في حي التفاح بمدينة غزة, ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى نقلوا إلى مستشفى الشفاء, غرب المدينة.

كما استشهد 17 مواطنا جراء قصف الطيران الحربي للاحتلال الصهيوني منزلا وسط مخيم جباليا, و أصيب آخرون بجروح متفاوتة, حيث تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي.

يشار إلى أن الاحتلال الصهيوني قصف بمئات أطنان المتفجرات والصواريخ عشرات البنايات السكنية والمنازل ودمرها بشكل كلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة المحاصر, حيث يتواصل العدوان الصهيوني لليوم السابع على التوالي, موقعا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف المدنيين, غالبيتهم من الأطفال والنساء, إضافة إلى تدمير الأبراج والمنازل والبنايات السكنية والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.