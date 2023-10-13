فلسطين : الكيان الصهيوني يحول مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة

القدس المحتلة - حولت قوات الاحتلال الصهيوني مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة بالتزامن مع تصعيد وتيرة قصفها المكثف والعنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم السابع على التوالي, وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و أوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة, ونشرت المئات من قواتها في محيط المدينة وشوارعها, وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية, ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

من جهتها, أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس, أن البلدة القديمة محاصرة تماما, وأن الاحتلال يسمح لمن هم فوق سن الـ70 عاما فقط من الوصول إلى المسجد الأقصى.

و في مدينة رام الله بالضفة الغربية, نصبت قوات الاحتلال, كاميرات مراقبة قرب المزرعة الغربية, شمال غربي المدينة.

و أفادت وكالة (وفا), بأن قوات الاحتلال نصبت الكاميرات على أعمدة الكهرباء في الشوارع, وذلك في إطار التضييق على المواطنين ومراقبة تحركاتهم.

و في سياق التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة, شنت قوات الاحتلال اليوم, حملة اعتقالات واسعة, طالت عشرات الفلسطينيين, من أنحاء متفرقة في الضفة الغريبة.

و تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, يصحبها اعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان.