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الجالية الصحراوية في نابارا الإسبانية تحيي الذكرى ال48 للوحدة الوطنية

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 19:00     الفئـة : دولــي

نابارا (اسبانيا) - أحيت الجالية الصحراوية المقيمة بكاستيخون, التابعة لمدينة توديلا, بمقاطعة نابارا الاسبانية, أمس الخميس, الاحتفالات المخلدة للذكرى ال48 للوحدة الوطنية واليوم الوطني للخيمة, بالتنسيق مع مكتب جبهة البوليساريو بمقاطعة نابارا, حسب وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

و ذكرت الوكالة, أن احتفالات ذكرى الوحدة الوطنية التي خلدها عدد من مناضلي ومناضلات الجالية الصحراوية المقيمة بالمدينة, ومتضامنون إسبان وممثلين عن حركة التضامن الإسبانية بمقاطعة نابارا, شهدت العديد من الأنشطة, تم خلالها إبراز معالم التراث الصحراوي بنصب خيمة وسط المدينة, وعرض أدوات تقليدية صحراوية تبرز عراقة التراث الصحراوي وحياة البدو والترحال, وإذاعة أغاني ثورية صحراوية تتغنى بمكسب الوحدة الوطنية وأمجاد وبطولات جيش التحرير الشعبي الصحراوي.

و جدير بالإشارة, إلى أن مركزية الجالية الصحراوية بأوروبا, ذكرت أن عشرات الجمعيات الصحراوية أحيت الذكرى 48 للوحدة الوطنية, بمناطق تواجد الجالية الصحراوية, في كل من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجالية الصحراوية في نابارا الإسبانية تحيي الذكرى ال48 للوحدة الوطنية
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 19:00     الفئـة : دولــي   شارك

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