الإحتلال الصهيوني يعتقل 35 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

و ذكرت الوكالة, أن قوات الاحتلال الصهيوني, اعتقلت 26 فلسطينيا, خلال حملة مداهمات للمنازل من مناطق متفرقة بمحافظة الخليل الجنوبية, في وقت اعتقلت 6 آخرين من بلدة "قباطية" جنوب محافظة جنين, شمال الضفة الغربية المحتلة.
و في السياق, أصيب فلسطيني مسن بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق خلال مواجهات في مدينة نابلس, شمال الضفة الغربية المحتلة, اعتقل خلالها ثلاثة فلسطينيين.
و يشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني, كثفت من اعتقال المدنيين الفلسطينيين في مختلف المحافظات, تزامنا مع العدوان والقصف الوحشي والعنيف والمتواصل منذ أسبوع, على قطاع غزة المحاصر, والذي خلف حسب آخر حصيلة, أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية, ما يرنو عن 1573 شهيدا و7262 مصابا.