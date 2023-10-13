الإحتلال الصهيوني يعتقل 35 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

فلسطين : مسيرات حاشدة في العديد من دول العالم تنديدا بالعدوان الصهيوني ودعوات لإغاثة قطاع غزة المحاصر -

الرئيس الفلسطيني يؤكد رفضه الكامل لتهجير سكان قطاع غزة ويحذر من نكبة ثانية -

الطيب جبار، أحد مهندسي النشاط العسكري بالقاعدة الشرقية إبان الثورة التحريرية -

الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الإحتلال المغربي بقطاع المحبس وأوسرد -

الأمم المتحدة : السفير بن جامع يدحض الرواية المنحازة للمغرب حول حقيقة الصحراء الغربية -

وقفة تضامنية بالجزائر العاصمة مع الشعب الفلسطيني -

الوزير الأول يرد غدا السبت على إنشغالات النواب حول بيان السياسة العامة للحكومة -

مباراة ودية/ الجزائر-الرأس الأخضر : فوز عريض للخضر بالأداء و النتيجة /5-1/ -

كأس إفريقيا للأمم-2023 (عملية القرعة) : الجزائر في مجموعة متوازنة -

مقابلة ودية / الجزائر- الرأس الأخضر : فوز عريض للخضر بالأداء والنتيجة (5-1) -

إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة إلى 1569 شهيدا و7212 جريحا -

كرة القدم (مقابلة ودية) : الجزائر تفوز على الرأس الاخضر (5-1) -

الأمم المتحدة: السفير عمار بن جامع يفحم ممثل المغرب -

كرة القدم / كأس إفريقيا للأمم-2023 (عملية القرعة) : الجزائر في المجموعة الرابعة -

الجزائر/كوريا الجنوبية: عديد فرص التعاون الاقتصادي ذات الفائدة المتبادلة ينبغي تعزيزها -

فتح خط جوي مباشر بين الجزائر والكاميرون سيفتح آفاقا واعدة في التعاون الثنائي بين البلدين -

مجزرة الاحتلال الصهيوني بغزة متواصلة ودعوات لإغاثة القطاع عاجلا -

أحزاب سياسية ومنظمات وطنية تواصل تنديدها بالعدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة -

الدورة ال6 للحوار الإستراتيجي الجزائري-الأمريكي : الجزائر و واشنطن تجريان محادثات معمقة -