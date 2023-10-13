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الإحتلال الصهيوني يعتقل 35 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 18:57     الفئـة : دولــي

 

رام الله (فلسطين) - اعتقلت قوات الإحتلال الصهيوني, يوم الجمعة, 35 فلسطينيا من محافظات الخليل وجنين ونابلس, بالضفة الغربية المحتلة,حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و ذكرت الوكالة, أن قوات الاحتلال الصهيوني, اعتقلت 26 فلسطينيا, خلال حملة مداهمات للمنازل من مناطق متفرقة بمحافظة الخليل الجنوبية, في وقت اعتقلت 6 آخرين من بلدة "قباطية" جنوب محافظة جنين, شمال الضفة الغربية المحتلة.

و في السياق, أصيب فلسطيني مسن بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق خلال مواجهات في مدينة نابلس, شمال الضفة الغربية المحتلة, اعتقل خلالها ثلاثة فلسطينيين.

و يشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني, كثفت من اعتقال المدنيين الفلسطينيين في مختلف المحافظات, تزامنا مع العدوان والقصف الوحشي والعنيف والمتواصل منذ أسبوع, على قطاع غزة المحاصر, والذي خلف حسب آخر حصيلة, أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية, ما يرنو عن 1573 شهيدا و7262 مصابا.

كلـمات مفتـاحيــة :
الإحتلال الصهيوني يعتقل 35 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 18:57     الفئـة : دولــي   شارك

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