الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الإحتلال المغربي بقطاع المحبس وأوسرد

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس وأوسرد, مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات, حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية, أمس الخميس, في بيانها العسكري رقم 893.

و أوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), أن وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال المغربي بمنطقة أكويرة ول أبلال, بقطاع المحبس.

و أضاف البيان, أن تشكيلات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, قصفت مقر قيادة فيلق قوات الاحتلال المغربي السادس والثلاثين, بمنطقة اسطيلة ول بو اكرين وبطارية مدفعية جنود الاحتلال خلف كلب النص, بقطاع أوسرد.

و كانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, حسب البيان, قد "ركزت هجماتها في وقت سابق, مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي, بقطاع الفرسية وبمنطقة الفيعيين".

و "تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي, التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات, على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)", يضيف ذات البيان.