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نداء أممي عاجل لجمع 294 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني على غزة

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 18:50     الفئـة : دولــي

 

نيويورك - أطلقت الأمم المتحدة, فجر اليوم الجمعة, نداء عاجلا لجمع التبرعات لمساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة, في ظل استمرار العدوان الصهيوني العنيف والشامل الذي يتعرض له قطاع غزة المحاصر, لليوم السابع على التوالي.

و شددت الهيئة الأممية على ضرورة توفير نحو 294 مليون دولار لـ 77 شريكا في المجال الإنساني, من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لنحو 26ر1 مليون شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

و في السياق, أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا", في بيان له, أن النداء يجمع بين متطلبات العمل والتمويل للمجتمع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة و29 منظمة دولية غير حكومية و35 منظمة غير حكومية وطنية, إضافة إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

و لفت إلى أن النداء يهدف إلى تخصيص نحو 133 مليون دولار للغذاء, و31 مليون دولار لخدمات الدعم والتنسيق, ومثلها للمأوى, إلى جانب 27 مليون مساعدات نقدية و23 مليون للرعاية الصيحة, و21 مليون للمياه والنظافة, و18 مليون للحماية, و11 مليون للتعليم.

و يشار إلى النداء أطلق, في وقت حذرت فيه وكالات أممية من خطورة تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر, في ظل استمرار القصف الوحشي للاحتلال الصهيوني, وسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى, وفرض حصار خانق بعد قطع الماء والكهرباء ومنع دخول الطعام إلى القطاع.

و جدير بالتذكير, أن وزارة الصحة الفلسطينية, كانت قد أعلنت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 1573 شهيدا و7262 مصابا.

كلـمات مفتـاحيــة :
نداء أممي عاجل لجمع 294 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني على غزة
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 18:50     الفئـة : دولــي   شارك

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