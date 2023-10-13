استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في رام الله وقلقيلية

و أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد الشاب سليمان فريد ملصة (24 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس في قرية دير ابزيع، غرب رام الله.

و كان الشاب مصلة قد أصيب، مساء أمس الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار على مركبة في قرية دير ابزيع، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث وصفت حالته بالحرجة.

و لاحقا، أغلقت قوات من شرطة وجيش الاحتلال الطريق الواصل بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة.

كما أعلنت وزارة الصحة، استشهاد فتى وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جيوس وقرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية.

و أوضحت ان الفتى مهتدي ماجد سليم (17 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في بلدة جيوس، والشاب سامر سعيد رضوان (22 عاما) من بلدة عزون، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي قرب قرية النبي إلياس.