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رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بوقف العدوان الصهيوني على غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 15:49     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين) - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال اتصالات هاتفية من عدد من المسؤولين الدوليين أمس الخميس، بضرورة التحرك العاجل لوقف عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، والذي ذهب ضحيته مئات الشهداء، وآلاف المصابين، بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها،وفق وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

و أوضحت (وفا) أن اشتية تلقى  اتصالات من جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومن جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، ومن انيكن هوتن وزيرة خارجية السويد، ومن ستيفان لوفان رئيس الاشتراكية الدولية.

و طالب اشتية المسؤولين الدوليين بالعمل العاجل لوقف العدوان وإعادة الكهرباء والماء إلى القطاع، والسماح بإدخال الوقود، والمواد الغذائية، والمستلزمات الطبية.

كما دعا للعمل على إخلاء الجرحى الذين ضاقت بهم المستشفيات بينما فاضت المقابر بالشهداء، والعمل على تزويد المستشفيات بصورة عاجلة بالمستلزمات والكوادر الطبية لإنقاذ المصابين.

آخر تعديل على الجمعة, 13 أكتوير 2023 17:05
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رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بوقف العدوان الصهيوني على غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 15:49     الفئـة : دولــي   شارك

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