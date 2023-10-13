العدوان الصهيوني : منظمة الصحة العالمية تجدد المطالبة بإنشاء رواق إنساني في قطاع غزة

ليون - جدد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الخميس بليون (فرنسا) النداء لإنشاء رواق انساني لإيصال المساعدات الى قطاع غزة.

و صرح رئيس منظمة الصحة العالمية "أنا قلق للغاية"، مؤكدا أن تفكيره منصب على الضحايا و عائلاتهم.

و أضاف"الذين هم بحاجة للدعم يجب دعمهم و الذين هم بحاجة للحماية يجب حمايتهم".

و جدد النداء الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية أول أمس الثلاثاء قائلا"نحن بحاجة لرواق من اجل تقديم الخدمات الصحية"و "المساعدات الغذائية الى غزة".

و كان تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد انتقل الى القاهرة الاثنين بمناسبة اجتماع اقليمي للمنظمة و تحادث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

و قد تم خلال المحادثات التطرق الى أمكانية ايصال المواد الضرورية للعلاج و السير الحسن للمستشفيات عبر المعبر الحدودي في رفح، بحسب ما أوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية.