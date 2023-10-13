العدوان الصهيوني : منظمة الصحة العالمية تجدد المطالبة بإنشاء رواق إنساني في قطاع غزة

و صرح رئيس منظمة الصحة العالمية "أنا قلق للغاية"، مؤكدا أن تفكيره منصب على الضحايا و عائلاتهم.
و أضاف"الذين هم بحاجة للدعم يجب دعمهم و الذين هم بحاجة للحماية يجب حمايتهم".
و جدد النداء الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية أول أمس الثلاثاء قائلا"نحن بحاجة لرواق من اجل تقديم الخدمات الصحية"و "المساعدات الغذائية الى غزة".
و كان تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد انتقل الى القاهرة الاثنين بمناسبة اجتماع اقليمي للمنظمة و تحادث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
و قد تم خلال المحادثات التطرق الى أمكانية ايصال المواد الضرورية للعلاج و السير الحسن للمستشفيات عبر المعبر الحدودي في رفح، بحسب ما أوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية.