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إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة إلى 1569 شهيدا و7212 جريحا

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 15:19     الفئـة : دولــي
إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة إلى 1569 شهيدا و7212 جريحا

 

رام الله (فلسطين) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس عن إرتفاع حصيلة عدوان الإحتلال الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ فجر السبت الماضي إلى 1569 شهيدا و7212 جريحا.

و أوضحت الوزارة في بيان اليوم أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1537 شهيدا، من بينهم 500 طفل و276 سيدة، وإصابة 6612 آخرين بجراح مختلفة، فيما بلغت الحصيلة بالضفة الغربية 32 شهيدا وأكثر من 600 جريح، وصل منهم إلى المستشفيات 190.

و تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الهمجي برا وجوا وبحرا على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، وكثفت من قصف الأحياء السكنية والمنازل وتدميرها على رؤوس قاطنيها واستهداف المنشآت المدنية مع استمرار فشلها في مواجهة المقاومين.

و في وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، أن 340 ألف فلسطيني في قطاع غزة نزحوا من منازلهم، في وقت تعاني فيه ملاجئها من الاكتظاظ، وتوفر كمية محدودة من المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب.

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إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة إلى 1569 شهيدا و7212 جريحا
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 15:19     الفئـة : دولــي   شارك

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