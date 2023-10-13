إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة إلى 1569 شهيدا و7212 جريحا

و أوضحت الوزارة في بيان اليوم أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1537 شهيدا، من بينهم 500 طفل و276 سيدة، وإصابة 6612 آخرين بجراح مختلفة، فيما بلغت الحصيلة بالضفة الغربية 32 شهيدا وأكثر من 600 جريح، وصل منهم إلى المستشفيات 190.

و تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الهمجي برا وجوا وبحرا على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، وكثفت من قصف الأحياء السكنية والمنازل وتدميرها على رؤوس قاطنيها واستهداف المنشآت المدنية مع استمرار فشلها في مواجهة المقاومين.