العدوان الصهيوني على غزة : سبعة أحزاب سياسية تعرب عن دعمها المطلق للشعب الفلسطيني

الجزائر - أعربت سبعة أحزاب سياسية، يوم الخميس في بيان مشترك لها، عن دعمها المطلق للشعب الفلسطيني أمام العدوان الهمجي الصهيوني على قطاع غزة و الضفة الغربية، داعية إلى تشكيل هيئة تنسيقية للتشاور ودعم فلسطين.

و أوضح البيان أنه "بغرض مناقشة الأدوار والواجبات التي تضطلع بها الطبقة السياسية في الجزائر لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني في ثورته الباسلة"، اجتمع رؤساء كل من حركة مجتمع السلم, الفجر الجديد, حركة النهضة, صوت الشعب, جبهة العدالة والتنمية, جيل جديد وطلائع الحريات, حيث عبروا عن "الدعم والمساندة المطلقة لثورة الشعب الفلسطيني والتأكيد على حقه في مقاومة المحتل وحماية المقدسات وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك".

كما أعربوا عن "استنكار ورفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الكبرى التي تتغنى بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لكنها تنحاز إلى المحتل بشكل عنصري غير مسبوق'' مع "تجريم سياسة التطبيع التي أعطت الضوء الأخضر للهمجية الصهيونية".

و أعلنت هذه الأحزاب عن "رفضها للمواقف المتخاذلة لبعض الدول العربية في اجتماع مجلس الجامعة العربية الأخير والاعتزاز بموقف الدول التي تحفظت وعارضت إرادة تسوية الضحية مع الجلاد، وفي مقدمتها الجزائر".

و اعتبر الموقعون على الوثيقة ما يحدث في غزة "إبادة جماعية ومجازر محظورة دوليا ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وجب إدانتها واستنكارها".