Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

العدوان الصهيوني على غزة : سبعة أحزاب سياسية تعرب عن دعمها المطلق للشعب الفلسطيني

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 14:57     الفئـة : دولــي

 

الجزائر - أعربت سبعة أحزاب سياسية، يوم الخميس في بيان مشترك لها، عن دعمها المطلق للشعب الفلسطيني أمام العدوان الهمجي الصهيوني على قطاع غزة و الضفة الغربية، داعية إلى تشكيل هيئة تنسيقية للتشاور ودعم فلسطين.

و أوضح البيان أنه "بغرض مناقشة الأدوار والواجبات التي تضطلع بها الطبقة السياسية في الجزائر لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني في ثورته الباسلة"، اجتمع رؤساء كل من حركة مجتمع السلم, الفجر الجديد, حركة النهضة, صوت الشعب, جبهة العدالة والتنمية, جيل جديد وطلائع الحريات, حيث عبروا عن "الدعم والمساندة المطلقة لثورة الشعب الفلسطيني والتأكيد على حقه في مقاومة المحتل وحماية المقدسات وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك".

كما أعربوا عن "استنكار ورفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الكبرى التي تتغنى بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لكنها تنحاز إلى المحتل بشكل عنصري غير مسبوق'' مع "تجريم سياسة التطبيع التي أعطت الضوء الأخضر للهمجية الصهيونية".

و أعلنت هذه الأحزاب عن "رفضها للمواقف المتخاذلة لبعض الدول العربية في اجتماع مجلس الجامعة العربية الأخير والاعتزاز بموقف الدول التي تحفظت وعارضت إرادة تسوية الضحية مع الجلاد، وفي مقدمتها الجزائر".

و اعتبر الموقعون على الوثيقة ما يحدث في غزة "إبادة جماعية ومجازر محظورة دوليا ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وجب إدانتها واستنكارها".

كلـمات مفتـاحيــة :
العدوان الصهيوني على غزة : سبعة أحزاب سياسية تعرب عن دعمها المطلق للشعب الفلسطيني
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 14:57     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.13

كأس إفريقيا للأمم-2023 (عملية القرعة) : الجزائر في مجموعة متوازنة

23.10.13

مقابلة ودية/الجزائر- الرأس الأخضر : فوز عريض للخضر بالأداء والنتيجة (5-1)

23.10.13

إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة إلى 1569 شهيدا و7212 جريحا

23.10.13

كأس إفريقيا للأمم-2023 : الجزائر تواجه أنغولا يوم 15 يناير ببواكي

23.10.13

أونروا : 340 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني

23.10.13

كأس إفريقيا للأمم-2023 (عملية القرعة) : تركيبة المجموعات الست

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.11

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من المستشار الألماني

23.10.11

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي

23.10.11

عطاف يجري بالقاهرة محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب

23.10.11

كرة القدم (مقابلة ودية) الجزائر/ الرأس الاخضر: تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الديناميكية…

23.10.11

انعقاد الدورة ال6 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي اليوم الأربعاء

23.10.11

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى فنزويلا